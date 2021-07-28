На набережной Охты появится сад непрерывного цветения

На набережной Охты в 2022 году появится сад непрерывного цветения с многолетними и злаковыми растениями, сообщили в комитете по благоустройству.

Сад раскинется на участке от Комаровского до Малоохтинского моста вдоль Большеохтинского проспекта. Авторы концепции - студенты СПбГАСУ Юлия Ким и Мария Зубенко. По их замыслу, этот участок украсят растения, которые будут цвести друг за другом в цветении года. Цветовая гамма многолетников и злаков будет плавно переходить от теплых к холодным оттенкам, а градиент будет визуально соотноситься с окружающей застройкой.

Детали проекта обсудили на выездном заседании, в котором приняли участие авторы концепции и зампред комитета Лариса Канунникова. Сложность в том, что на том участке находится подземный коллектор, поэтому здесь можно посадить лишь цветы, без деревьев. К тому же придется учитывать природный ландшафт территории и уже сложившуюся сеть дорожек на набережной.

К зиме будет готова проектная документация. К созданию сада приступят в апреле - мае 2022 года.