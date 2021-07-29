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Экс-структура ЮКОСа отсудила у РФ 5 млрд долларов за "незаконную экспроприацию" займов

фото ЗакС политика Экс-структура ЮКОСа отсудила у РФ 5 млрд долларов за "незаконную экспроприацию" займов

Входившая в группу компаний ЮКОС структура Yukos Capital Sarl известила, что Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге решили взыскать с РФ 5 млрд долларов компенсации в её пользу, делится РБК.

Информация о решении зарубежной инстанции отображена в письме, поступившем в редакцию издания от нидерландского фонда Yukos, который занимается судебными процессами по компенсациям ЮКОСу. О решении арбитража написало также его профильное издание Global Arbitration Review.

РБК обратился с запросом в Генеральную прокуратуру с просьбой подтвердить или опровергнуть данные сведения.

В решении в отношении Yukos Capital Sarl говорится об отдельном от основного судебного процесса по ЮКОСу на 60 млрд долларов. В компании заявляли, что выдавали ЮКОСу миллиардные займы в долларовом эквиваленте, которые не были возвращены ввиду банкротства и ликвидации госкорпорации согласно соответствующему решению властей РФ. Суд установил, что Россия "незаконно экспроприировала эти займы и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах". Основанием для рассмотрения спора стал Договор к Энергетической хартии, который РФ подписала в 1994 году и при этом применяла временно, не ратифицировав его.

 

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