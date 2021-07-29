Циклон вновь принесёт в Петербург грозы и ливни 29 июля

Четверг, 29 июля, не обойдётся без очередных превратностей стихии: на Петербург, оказавшийся на периферии циклона, движутся грозы с порывистым ветром. О прогнозе погоды рассказал у себя в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В целом в течение дня в городе будет облачно, в отдельный районах пройдут кратковременные дожди, которые могут перерасти в ливни.

Температура будет держаться в среднем на отметке от +23 до + 25 градусов, в Ленинградской области - местами до +27. Ветер западный, скорость 4-9 м/с, во время грозы будет порывистым.

Атмосферное давление в течение суток продолжит падать и останется на уровне ниже нормы, достигнув отметки 750 мм ртутного столба.

Накануне, напомним, пришедшая в город гроза оставила некоторые дома без света. Затопило даже станцию метро "Рыбацкое".