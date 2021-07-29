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Ушел из жизни член ГКЧП Олег Бакланов

фото ЗакС политика Ушел из жизни член ГКЧП Олег Бакланов

Незадолго до тридцатилетия августовского путча умер последний их остававшихся в живых членов Государственного комитета по чрезвычайному положению, Олег Бакланов, о чем сообщил в своих социальных сетях глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Бывшему советскому министру и депутату было 89 лет.

Напомним, что 19-21 августа, в последний год существования СССР, имел место политический кризис, часто трактуемый историографами как попытка государственного переворота. Консервативные политики и силовики, недовольные проводимой Михаилом Горбачевым линией, на три дня отстранили его от власти и ввели чрезвычайное положение в столице под предлогом наведения порядка и стабильности. Против путча к нынешнему дому правительства вышли сотни тысяч москвичей, и члены ГКЧП, состоявшего из восьми человек, решили не прибегать к штурму. Позже их, включая Бакланова, судили по статье о захвате власти.

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