Проекты бюджетов Петергофа, Гражданки и Стрельны признали лучшими для граждан

Комитет финансов Петербурга подвел итоги конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2021 году.
Первое место в номинации "Лучший проект местного бюджета для граждан" заняла местная администрация города Петергоф, второе - администрация МО "Гражданка", третье - поселка Стрельна.
Видеоролики муниципалитета "Большая Охта" "Наследники Победы" Комфин признал лучшим event-мероприятием. Местная администрация города Ломоносов победила в номинации "Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации".
Кроме того, авторский коллектив Санкт‑Петербургского государственного экономического университета получит приз за ролик "Бюджет Санкт‑Петербурга: взгляд граждан".
Награждение победителей состоится в период с 16 по 30 сентября.