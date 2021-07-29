В петербургском ТЦ "Галерея" появится крупнейший в городе пункт вакцинации от коронавируса

Крупнейший в городе пункт вакцинации граждан от COVID-19 будет в ближайшее время открыт в петербургском торговом центре "Галерея", известил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Точка будет способна принимать по тысяче человек ежедневно.

По информации главы ведомства, на данный момент уже 65% жителей Северной столицы имеют сформировавшийся иммунитет от коронавируса.

"Общая доля людей, которых можно отнести к иммунной прослойке, уже превышает 65%. Я говорю о лицах переболевших и вакцинированных хотя бы одной дозой. Таким образом, целевой показатель можно считать достигнутым", - отчитался Лисовец.

Руководитель комздрава добавил также, что полный цикл вакцинации прошли уже 950 тысяч петербуржцев.

Напомним, несколькими днями ранее начал работу прививочный шатёр в Парке 300-летия.