В комздраве не видят причин для ужесточения антиковидных ограничений

Глава петербургского комитета Дмитрий Лисовец выступил со своей актуальной позицией по ситуации с коронавирусными ограничениями и ее возможному развитию.
"Сейчас оснований для ужесточения [ограничений] я не вижу", - цитирует его слова ТАСС.
По оценке чиновников, иммунитетом к COVID-19 на сегодняшний день обладают 65% взрослых петербуржцев.
"Это величина иммунной прослойки, которая высчитывается [следующим образом]: число людей, прошедших вакцинацию, и число переболевших", - пояснил Лисовец.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 1925 горожан, а скончалось с ним 64 человека.