КГИОП отклонил заявку на включение в список памятников женской гимназии на площади Мужества

Дореволюционное кирпичное здание женской гимназии при приюте принца Ольденбургского не стали включать в реестр выявленных культурно-исторических памятников региональных памятников, передает строительное издание "Канонер". По мнению экспертов из КГИОП, за последние сто лет конфигурация здания претерпела слишком много изменений.

Кроме того, за советский период заметно поменялся сам ландшафт: здание гимназии по адресу Политехническая улица, 13ББ попало в окружение построек завода "Красный октябрь".

"В целом архитектурно-художественное решение объекта типично для краснокирпичной петербургской архитектуры начала XX века. Первоначальная градостроительная среда, в которой возник объект, оказалась полностью утрачена", - говорится в заключении КГИОП.

Таким образом, у сооружения, "спрятанного" за забором завода, в ближайшее время не появится государственной охраны.