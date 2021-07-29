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Миронов предлагает платить подъемные переезжающим на заработки в чужой регион

фото ЗакС политика Миронов предлагает платить подъемные переезжающим на заработки в чужой регион

Лидер справедливороссов Сергей Миронов заявил о недостаточности новой предлагаемой Минтруда меры, в рамках которой всем желающим переехать на работу в другой регион полагается обеспечить стоимость переезда. Политик напомнил о социально-экономическом неравенстве регионов, о беднейших из них и испытывающих массовую безработицу, что создало "перекос на рынке труда", который предложенными средствами, с его точки зрения, не выправить.

Кроме того, Миронов считает неправильным вынужденный при переезде на заработки разрыв с семьей, из-за чего такая практика все еще не стала сверхпопулярной.

"Если государство хочет привлекать больше рабочих в стратегически важные регионы и на важные технологические и инфраструктурные проекты, надо предоставить людям возможность перебираться вместе с семьями на время или насовсем. Для этого и нужно социальное жилье, потому что на иное у людей средств, как правило, нет", - цитирует его личная пресс-служба.

Переехавшим на заработки в субъекты РФ с высокой безработицей депутат ГД предлагает платить подъемные, причем взимать средства на эти цели в том числе и с крупного бизнеса.

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