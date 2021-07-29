"Это месть за мою работу": Псковский суд счёл законным признание журналистки Савицкой иноагентом

Псковский областной суд счёл законным признание местной журналистки Людмилы Савицкой* СМИ-иностранным агентом.

В ходе заседания она выступила с последним словом, в котором констатировала: её преследуют за резонансные тексты о социальном бесправии отдельных граждан.

"Это месть за мою работу журналиста. Дедушка Николай Лобанов, который ребенком встретил войну в концлагере, всю жизнь ютился в каморке железнодорожной станции в Новосокольниках без туалета и воды под грохот поездов, пока я на всю страну не прокричала в своем репортаже — „Спасите!". Без меня сироты так бы и оставались с один на один с чиновниками, которые не выдают им жилье и даже запрещают жениться: вышел репортаж — и вот уже прокуратура подала документы в СК. У ребят появилась надежда. Я знаю, что вы откажете мне в иске, сошлетесь на закон, который Владимир Путин придумал специально для расправы с неугодными. Но, может быть, после этого заседания вам захочется зайти на „Радио Свобода"**, открыть страницу „Север.Реалии"*** и узнать, как по-настоящему живет страна. Я буду вам рада", - цитирует выдержку из финальной речи Савицкой депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков у себя в Telegram-канале.

Савицкая была включена в перечень СМИ-иноагентов в конце декабря 2020 года. В тот же реестр Минюста попали правозащитник Лев Пономарёв****, активистка Дарья Апахончич, главред "Псковской губернии" Денис Камалягин и карельский журналист Сергей Маркелов.

* Людмила Савицкая включена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов

** Издание "Радио. Свобода" включено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов

*** Издание "Север.Реалии" включено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов

**** Лев Пономарёв, Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов включены Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов