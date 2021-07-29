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Новости 14:55

Власти Ленобласти обновили антивирусное постановление региона

фото ЗакС политика Власти Ленобласти обновили антивирусное постановление региона

Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко внёс коррективы в антиковидное постановление региона, продлив ряд уже действующих мер и установив несколько новых.

Новые правила обретают легитимную силу с 29 июля. Так, в красной зоне (то есть, в районах с наименее благоприятной эпидемической обстановкой) вплоть до 15 августа запрещается проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, устанавливаются ограничения на организацию физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей.

В зеленых зонах разрешается до 50 гостей на семейных торжествах в заведениях общепита.

Циркам и шапито по-прежнему воспрещается работать на всей территории 47 региона.

В красную зону входят Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский и Лодейнопольский районы.

С середины июля в Ленобласти в сутки в среднем фиксируется 250 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии инфекцию подхватили свыше 55 тысяч местных обитателей, умерли - 2079 заражённых.

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