Вице-премьер Хуснуллин поручил чиновникам проработать проект новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о том, что дал распоряжение Минтрансу и "Автодору" проработать идею создания вокруг Петербурга новой объездной автомагистрали, передает РИА "Новости".

"После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение - какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить", - рассказал чиновник.

Решение, пообещал Хуснуллин, будет принято и озвучено в течение ближайших двух месяцев.

Напомним, что ранее на неделе президент Владимир Путин выступил за строительство вокруг Петербурга новой трассы, которая была бы шире ныне действующей КАД.

фото: government.ru