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Гендиректор Центра соцпроектирования: Проблема конфликта вокруг переезда СПбГУ в провале коммуникации

фото ЗакС политика Гендиректор Центра соцпроектирования: Проблема конфликта вокруг переезда СПбГУ в провале коммуникации

Центр социального проектирования "Платформа" 29 июля представил результаты исследования общественного мнения о переезде Санкт-Петербургского государственного университета в пригород, передает корреспонденка ЗАКС.Ру. Генеральный директор "Платформы" Мария Макушева отметила, что одна из основных проблем существующего конфликта по поводу нового кампуса СПбГУ - плохая коммуникация.

- В немалой степени острота реакции на переезд связана с тем, что решение видится радикальным и люди не понимают его основания. Некоторые эксперты в области коммуникации и пиара говорили о том, что сама коммуникация провалена. Мы не знаем, хорошее решение или нет, возможно, оно великолепно, но недостаточно обосновано, - заявила Макушева.

По ее словам, возникают пробелы, которые заполняются слухами, страхами и негативными вариантами развития событий. Коммуникация - одна из важнейших вещей, особенно в Петербурге, считает гендиректор Центра. Она сообщила, что у опрошенных людей "огромнейший запрос" на вовлеченность в обсуждение вопроса. В частности, преподаватели вуза говорят, что не до конца понимают проект, им сложно представить последствия и у них негативный настрой, потому что их не вовлекли в обсуждение альтернатив. 

Напомним, впервые о переезде СПбГУ в Пушкинский район заговорили в 2019 году. Тогда ряд студентов, преподавателей и петербуржцев выступили против этой идеи.

София Саттарова

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