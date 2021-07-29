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Беглов и Макаров поздравили петербургских железнодорожников с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Беглов и Макаров поздравили петербургских железнодорожников с профессиональным праздником

Главы исполнительной и законодательной ветвей петербургской власти, Александр Беглов и Вячеслав Макаров заблаговременно выступили с поздравительными обращениями, адресованными городским железнодорожникам, в связи с Днем железнодорожника, который отмечается 1 августа. Беглов напомнил, что вид транспорта, на котором они заняты, прославлен в классических произведениях литературы и искусства, а развитие этой инфраструктуры помогло промышленности и образованию.

Сегодня мы стоим на старте масштабных проектов модернизации Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Они направлены на развитие внутригородского и пригородного сообщения, строительство путепроводов и пересадочных узлов, внедрение новых технологических решений", - отметил Беглов.

По словам Вячеслава Макарова, вся история города тесно связана со стальными магистралями.

"Сегодня Северная столица является одним из ключевых звеньев транспортной системы государства, обладает значительным потенциалом для развития отрасли", - считает спикер ЗакСа.

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