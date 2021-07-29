Суд отказал ФСИН, которая добивается помещения Марии Алехиной под стражу

Участницу феминистской панк-группы Pussy Riot Марию Алехину не стал отправлять в СИЗО суд в Москве, о чем сообщил адвокат "Апологии протеста" Даниил Берман. Таким образом не было удовлетворено представление Федеральной службы исполнения наказаний, недовольной имеющей место, по ее мнению, мягкостью наказаний для известной 33-летней активистки.

Напомним, что Мария Алехина уже была в 2012-2013 году судима, отбывая срок в колонии за скандальные танцы Pussy Riot в столичном храме Христа Спасителя. С января она находится под новым уголовным преследованием в рамках так называемого "санитарного дела", по которому ей продлили домашний арест еще на полгода.

Помимо этого, в последнее время активистка регулярно подвергаетя административным наказаниям: нынешним летом она уже дважды отправлялась в спецприемник, где сейчас и находится.