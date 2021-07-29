           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:42

Первой поставкой "Спутника лайт" воспользуются петербуржцы с российским гражданством

фото ЗакС политика Первой поставкой "Спутника лайт" воспользуются петербуржцы с российским гражданством

Курирующий здравоохранение петербургский губернатор Олег Эргашев прояснил ситуацию с вакциной от коронавируса "Спутник лайт", которую городские власти ранее планировали использовать для платного прививания иностранцев. План остается в силе, но реализация его будет несколько отсрочена.

"Для проведения иммунизации трудовых мигрантов и студентов из других стран мы используем следующую поставку. Прививаться иностранные гости нашего города будут на коммерческой основе", - рассказал Эргашев на своей странице в социальной сети.

Чиновники до конца недели принимают заявления от вузов и работодателей, от которых хотят сделать себе инъекцию гости города.

Напомним, что первую поставку однокомпонентного "Спутника лайт" город получил на этой неделе (партия составила 39 320 доз). Некоторые специалисты считают, что этот препарат неплохо подходит в том числе и для ревакцинации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru