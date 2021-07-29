Первой поставкой "Спутника лайт" воспользуются петербуржцы с российским гражданством

Курирующий здравоохранение петербургский губернатор Олег Эргашев прояснил ситуацию с вакциной от коронавируса "Спутник лайт", которую городские власти ранее планировали использовать для платного прививания иностранцев. План остается в силе, но реализация его будет несколько отсрочена.

"Для проведения иммунизации трудовых мигрантов и студентов из других стран мы используем следующую поставку. Прививаться иностранные гости нашего города будут на коммерческой основе", - рассказал Эргашев на своей странице в социальной сети.

Чиновники до конца недели принимают заявления от вузов и работодателей, от которых хотят сделать себе инъекцию гости города.

Напомним, что первую поставку однокомпонентного "Спутника лайт" город получил на этой неделе (партия составила 39 320 доз). Некоторые специалисты считают, что этот препарат неплохо подходит в том числе и для ревакцинации.