Власти Приморского района обязали ликвидировать свалку на побережье Финского залива

Приморский райсуд Петербурга обязал администрацию Приморского района заняться ликвидацией несанкционированной крупной свалки, расположенной на побережье Финского залива, удовлетворив соответствующий иск прокуратуры, оповестили в объединённой пресс-службе городских судов.

Сотрудники надзорного ведомства изучили поступившее им сообщение о незаконном складировании строительной ветоши у воды со стороны Петровской аллеи, прибыв на обозначенное место с инспекцией. Вдоль залива, констатировали они, лежат завали мусора - в общей сложности порядка 50 кубометров.

"Суд обязал администрацию в срок до истечения 180 дней со дня вступления решения суда в законную силу организовать работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов на территории указанного земельного участка", - отчитались в судебной пресс-службе.