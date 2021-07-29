К "Норникелю" подали еще один многомиллиардный иск

Горно-металлургическая компания "Норникель" стала ответчиком по иску, который подало к ней енисейское территориальное управление Росрыболовства, добивающееся взыскания 58,65 млрд, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Из них в 3,6 млрд оценивается прямой ущерб в виде гибели речной фауны, а остальных денег требует восстановление пострадавшей окружающей среды.

"Воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы - от места аварии вниз по течению до Карского моря", - указано в сообщении.

В свою очередь, в компании успели отреагировать на материальные претензии и готовы в юридической плоскости оспаривать и иск, и саму методику расчета, сообщает "Интерфакс".

Отметим, что из-за прошлогодней аварии на Таймыре с разливом 20 тысяч тонн солярки "Норникель" ранее обязали выплатить рекордную компенсацию государству в размере более 140 млрд рублей.