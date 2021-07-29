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Новости 19:08

Член ТИК №19 через суд требует признать незаконным уклонение ГИКа от рассмотрения жалобы

фото ЗакС политика Член ТИК №19 через суд требует признать незаконным уклонение ГИКа от рассмотрения жалобы

Член территориальной избирательной комиссии №19 Сергей Попов подал иск к Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Попов сообщил ЗАКС.Ру, что требует признать незаконным уклонение Горизбиркома от рассмотрения его жалобы. 

- У меня была написана в Горизбирком жалоба на решение ТИКа №6-14. Горизбирком должен был его рассмотреть на своем заседании. В жалобе было написано, что решение комиссии не соответствует закону. Несоответствующее закону комиссия должна отменять. Вместо этого я получил ответ из Горизбиркома, в котором было написано, что то решение очень хорошее, - рассказал Попов. 

В решение ТИК №19 речь идет о разрешении на открытие избирательного счета одного из кандидатов в Государственную Думу. В документе сказано:

"Открыть специальный избирательный счет кандидата <...>".

Эта формулировка не соответствует закону, считает Попов. Он отметил, что территориальный избирком не может открывать счет - он может дать разрешение на открытие этого счета. Горизбирком в ответе на жалобу ничего не сказал о законности подобной формулировки, заметил член ТИК. Он хочет добиться того, чтобы его жалобу на решение территориальной комиссии Горизбирком рассмотрел по существу. 

Отметим, ранее Попов судился с главой ТИК №19, который якобы назначал заседания за несколько часов до их начала и поздно присылал проекты решения. Московский районный суд отказал члену ТИК. Попов сообщил, что уже подал апелляцию в Санкт-петербургский городской суд. 

София Саттарова

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