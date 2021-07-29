На месте бывшего петербургского клуба Tunnel появится бассейн

В здании бывшего музыкального клуба Tunnel, расположенном на Петроградской стороне возле сквера Виктора Цоя, создадут бассейн, о чем сообщила пресс-служба районной администрации. В настоящее время здание закреплено за школой плавания олимпийского резерва "Радуга".

"Всё будет выполнено в ярких тонах - там будет недостаточно дневного света, но искусственного освещения в избытке. Стены украсят персонажи всемирно известной сказки Андерсена "Русалочка". Запроектирована индивидуальная мебель, позволяющая организовать пространство", - рассказал директор спортшколы Игорь Еремин.

По расчетам авторов нового проекта, за день услугами будущего бассейна смогут пользоваться до 450 посетителей. Работы, окончание которых в здании в Любанском переулке, намечено на следующий год, потребуют привлечения 100 млн рублей. Отмечается, что для бюджета это вышло в несколько раз экономичнее, чем если бы для той же цели пришлось строить отдельное сооружение.

Интересно, что в советские годы здание исполняло функцию бомбоубежища.