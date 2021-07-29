ГИК расскажет о выборах в общественном транспорте за 3,8 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 29 июля на портале госзакупок разместила девять извещений о проведении электронных аукционов на поставку различных агитационных материалов и информационных вывесок, а также оклейку общественного транспорта. Общая сумма контрактов не должна превышать 5,8 млн рублей, из которых 3,8 млн планируют потратить на информирование петербуржцев о грядущих выборах в общественном транспорте.

Самой дорогим стал тендер на наружную оклейку городского наземного транспорта. На нее потратят до 2,8 млн рублей. Разместить рекламу планируют на 36 трамваях, троллейбусах и автобусах, курсирующих по городу. Упор решили сделать на троллейбусах - покрыть агитацией планируют 19 транспортных средств. Еще 1 млн рублей потратят на печать стикеров для расклейки внутри упомянутого транспорта. Всего будет напечатано 4 тысячи наклеек. Про метро тоже не забыли. Стикеры для размещения в вагонах метрополитена потратят всего 52 тысячи рублей. На эти деньги планируется напечатать 1,5 тысяч наклеек размером 42 на 13 см.

В Единый день голосования на избирательных участках будут размещены информационные плакаты с информацией о политических объединениях, принимающих участие в выборах, а также информация о кандидатах с отметкой о наличии или отсутствии судимости. Оба вида плакатов формата А1 напечатают тиражом 1991 штук. Максимальная стоимость закупки составила 460 тысяч рублей.

Протоколы УИК об итогах голосования по единому и одномандатным избирательным округам, сводные таблицы ТИК и ОИК обойдутся Горизбиркому в 328 тысяч рублей. Всего потребуется 4160 экземпляров.

На памятки для избирателей о правилах проведения голосования выделили 362 тысячи рублей. Всего будет несколько видов инструкций: порядок голосования на выборах, образец заполнения бюллетеня, правила работы комиссии на участках, оборудованных комплексом обработки избирательных бюллетеней. Общий тираж составит 10 981 штук.

На вывески избирательных комиссий выделят до 291 тысячи рублей. Для УИКов понадобится 3982 плаката, а для окружных комиссий 50.

Горизбирком выделил 521 тысяч рублей на печать брошюр об избирательном законодательстве и сборников с образцами документов участковых избирательных комиссий. За 252 тысячи рублей изготовят 2100 экземпляров закона "О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга". За 269 тысяч рублей избирательная комиссия закажет 1991 сборник с образцами документов для УИКов. Эти брошюры также планируется развести по ТИКам.

ЗАКС.Ру ранее писал и о других закупках Горизбиркома. Например, на поставку штампов, аренду автомобилей с водителями и покупку тысячи пачек бумаги.

Константин Леньков