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Доброхотов: Почему силовики кому-то, наоборот, намекают, что надо уехать из страны?

фото ЗакС политика Доброхотов: Почему силовики кому-то, наоборот, намекают, что надо уехать из страны?

Главред расследовательского издания The Insider* Роман Доброхотов, комментируя дело о клевете, по которому он проходит свидетелем, признался, что слабо понимает логику силовиков. По его оценке, лично ему власть своими действиями показывает, что ему следует остаться в России. Однако в череде похожих дел последнего времени против политиков и журналистов это было далеко не всегда так.

"Как Гудкова сначала немного прессанули, потом отпустили и сразу вернули загранпаспорт: мол, давай уезжай. Роме Баданину*, по-моему, тоже сразу загранпаспорт на руки отдали, но намекнули, что могут забрать. А меня наоборот не выпустили и оба заграна не отдают до сих пор", - поразмышлял журналист в эфире "Эха Москвы".

Впрочем, если бы его, наоборот, выдавливали из страны, Доброхотов бы тоже этого не понял, поскольку, по его утверждению, он работает с открытыми источниками, что можно одинаково успешно делать по всему миру.

Напомним, что Доброхотова преследуют по делу о клевете: при обыске у него изъяли, помимо документов, технику и гаджеты. По версии следствия, его издание могло оклеветать нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, написав о предполагаемых связях последнего с ГРУ.

*Минюст внес The Insider и Романа Баданина в реестр СМИ-иноагентов

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