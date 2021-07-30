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Россияне назвали запретными темами для шуток политику и коронавирус

фото ЗакС политика Россияне назвали запретными темами для шуток политику и коронавирус

Большинство опрошенных россиян сочли запретными темами для шуток состояние здоровья, политику и коронавирус, следует из данных опроса сервиса Superjob.

Опрос проводился 27 - 28 июля. В нем приняли участие тысяча совершеннолетних россиян в 329 населенных пунктах России.

Шутки на тему здоровья и болезней возглавили рейтинг самых нежелательных: к запретным темам их отнесли 15% респондентов. 9% опрошенных сочли, что не стоит шутить про политику, 8% назвали запретной темой коронавирус. Также опрошенные отнесли к нежелательным темам для смеха религию, внешность, семью, смерть, вакцинацию, национальную принадлежность, личную жизнь и материальное положение. 

Часть респондентов - 17% - назвали в качестве запретных другие темы: (возраст, терроризм, война, будущее, руководство и работа). 10% затруднились с ответом.

9% россиян сочли позволительным шутить на любые темы без запретов. В противовес им 3% опрошенных выступили за полный запрет на любые шутки. 

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