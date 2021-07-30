Платежная система Samsung Pay оказалась под угрозой запрета в России

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской копании "Сквин СА" к Samsung, который фактически запрещает работу платежной системы Samsung Pay в России, обратил внимание "Коммерсантъ".

"Сквин СА" подала иск к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd за использование изобретения по патенту №2686003 без согласия правообладателя. Этот патент описывает изобретение "для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Из данных "Яндекс.Патента" следует, что заявка подана в России в декабре 2013 года.

Суд, сославшись на экспертные заключения, пришел к выводу, что в работе Samsung Pay используются технологии патента "Сквин СА". В итоге он запретил Samsung использовать продукцию, "включающую в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ". Также вводится запрет на ввоз устройств с его поддержкой в страну.

У Samsung есть 30 дней, чтобы обжаловать решение, в противном случае оно вступит в силу. В компании заявили, что пока изучают документы, и "никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется".