Смольный перечислит 59 млн рублей на городские кинопроекты

19 кинопроектов в Петербурге чиновники поддержат субсидией в размере почти 59 млн рублей, о чем сообщил в своих социальных сетях вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Это 15 документальных и четыре художественных фильма. Много кинолент в этом году посвящено знаковым деятелям культуры нашей страны: Алексею Герману и Светлане Кармалите, Сергею Слонимскому, Игорю Масленникову. Еще один документальный фильм будет посвящен легендарному футбольному матчу в блокадном Ленинграде", - написал госслужащий.

Художественные работы, о которых идет речь - это "Дополнительный урок" Дмитрия Губарева, "Пять процентов" Дмитрия Светозарова, "Моя ужасная сестра" Александра Галибина и "Опытный образец" Андрея Носкова. В своем посте Пиотровский упоминает принятую ЗакСом поправку к городскому закону о поддержке кино. Согласно его новой редакции, Смольный сможет материально помогать частным киностудиям.