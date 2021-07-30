           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:57

Смольный перечислит 59 млн рублей на городские кинопроекты

фото ЗакС политика Смольный перечислит 59 млн рублей на городские кинопроекты

19 кинопроектов в Петербурге чиновники поддержат субсидией в размере почти 59 млн рублей, о чем сообщил в своих социальных сетях вице-губернатор Борис Пиотровский. 

"Это 15 документальных и четыре художественных фильма. Много кинолент в этом году посвящено знаковым деятелям культуры нашей страны: Алексею Герману и Светлане Кармалите, Сергею Слонимскому, Игорю Масленникову. Еще один документальный фильм будет посвящен легендарному футбольному матчу в блокадном Ленинграде", - написал госслужащий.

Художественные работы, о которых идет речь - это "Дополнительный урок" Дмитрия Губарева, "Пять процентов" Дмитрия Светозарова, "Моя ужасная сестра" Александра Галибина и "Опытный образец" Андрея Носкова. В своем посте Пиотровский упоминает принятую ЗакСом поправку к городскому закону о поддержке кино. Согласно его новой редакции, Смольный сможет материально помогать частным киностудиям. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru