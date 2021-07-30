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В России выросли средние тарифы на самую дешевую мобильную связь

фото ЗакС политика В России выросли средние тарифы на самую дешевую мобильную связь

За первое полугодие средний минимальный тариф на мобильную связь достиг 326 рублей в месяц, продемонстрировав таким образом рост на 16%. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылающаяся на материалы новейшего исследования организации Content Review. В среднем же на этом рынке услуг, по данным гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, рост не превысил и 5%.

Среди субъектов РФ с самой дешевой стоимостью сотовой связи указываются Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, а также Магаданская и Сахалинская область.

Напротив, наиболее затратным пакет услуг мобильной связи в среднем выходит в регионах Северного Кавказа: Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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