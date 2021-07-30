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Новости 15:26

Кольцевой "Невский маршрут" для теплоходов запустят в Петербурге в августе

фото ЗакС политика Кольцевой "Невский маршрут" для теплоходов запустят в Петербурге в августе

В Петербурге с 7 августа будет запущен водный кольцевой "Невский маршрут", который свяжет причалы в историческом центре города, сообщили в комитете по транспорту.

Идею создать такой маршрут выдвинули комитет по туризму и Ассоциация владельцев пассажирских судов Петербурга. Реализовывать проект будет комтранс.

Маршрут свяжет шесть городских причалов и будет состоять из семи транспортных участков. Точками станут: 

  • городской причал Мытнинская набережная;
  • городской причал Летний сад;
  • городской причал Петровская набережная;
  • городской причал Арсенальная набережная;
  • причал "Кунсткамера";
  • причал "Адмиралтейство".

Три однопалубных судна с с крытым салоном, панорамными окнами и открытой палубой будут курсировать по маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут. Пассажиры смогут оплатить весь маршрут полностью или по частям, отдавая деньги поостановочно. Стоимость одного билета для взрослого пассажира за полный круг движения судна составит 700 рублей, детский - 500, льготный - 600. Стоимость билета от одной остановки до другой составит 100 руб.

Купить билеты можно будет на упомянутых причалах или в павильонах  ГБУ "Городское туристско-информационное бюро". Также приобрести их можно в интернете через официальные сайты судоходных компаний, на городском туристском портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг.

 

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