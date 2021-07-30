Лисовец объяснил свое заявление о смертях привитых граждан от COVID-19 в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки.

Накануне Лисовец сообщил, что несколько петербуржцев умерли после заражения коронавирусом, несмотря на то, что прошли полный цикл вакцинации из двух компонентов. Он отмечал, что это были пациенты с "тяжелой сопутствующей патологией": сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

"Мы неоднократно признавали: прививка не дает 100-процентной защиты от заражения. Поэтому вакцинированный человек также может заболеть коронавирусной инфекцией. В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более – у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями", - подчеркнул Лисовец в новом заявлении.

По его словам, таких случаев "ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе – благодаря прививке". Лисовец отметил, что у привитых граждан, которые не страдают тяжелыми заболеваниями, летальные исходы не регистрируются.