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Суд арестовал троих другороссов на трое суток за акцию у стен Минюста

фото ЗакС политика Суд арестовал троих другороссов на трое суток за акцию у стен Минюста

Октябрьский районный суд Петербурга 30 июля рассмотрел дела задержанных сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" за акцию у здания Минюста. Троим активистам назначили наказание в виде трех суток ареста, сообщил ЗАКС.РУ адвокат Алексей Калугин. 

Суд признал Дарью Доброхотову, Александра Колосова и Андрея Милюка  виновными по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичной акции). Защита намерена обжаловать арест. 

Напомним, сторонники партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" 29 июля провели перфоманс "Политика на карантине" у здания Минюста. Облачившись в противочумные костюмы активисты приковали себя наручниками к решеткам на здании ведомства. Они выступают против "заражения" политической жизни страны. Сразу после перфоманса участников акции задержали и доставили в 1-й отдел полиции, где активисты провели ночь в ожидании суда. 

Ранее, Минюст в очередной раз отказал "Другой России Э.В. Лимонова" в регистрации партии. 

Константин Леньков

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