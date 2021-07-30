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Новости 19:35

Академия художеств планирует отреставрировать дом Челищева

фото ЗакС политика Академия художеств планирует отреставрировать дом Челищева

Научно-исследовательский музей при Академии художеств разместил на портале госзакупок извещение о проведенной закупке у единственного поставщика на разработку проектной документации и паспорта инвестиционного проекта для приспособления и реставрации объекта культурного наследия Дома Челищева на Вознесенском проспекте. Стоимость работ оценили в 3 млн рублей

Здание планируется реконструировать под музейный комплекс. Исполнитель обязуется подготовить сметный расчет и решения по приспособлению здания в течение 90 дней со дня заключения контракта. 

Четырехэтажный дом Ф.Н. Челищева (М.В. Кольбе) был построен в конце XVIII века по проекту архитектора А.А. Пуаро. В советское время в нем располагался Трест столовых Октябрьского района. В конце 2010 года постройку признали аварийной, после чего дом Челищева был расселен и стал привлекать внимание мародеров и бездомных. Градозащитники неоднократно пытались привлечь внимание к проблеме дома на Вознесенском проспекте. После нескольких безуспешных попыток продать дом, он был передан в безвозмездное пользование Академии художеств в марте 2021 года. 

 

Константин Леньков / фото: КГИОП

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