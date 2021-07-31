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Новости 15:28

Беглов поздравил Зеленогорск с днем города

фото ЗакС политика Беглов поздравил Зеленогорск с днем города

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Зеленогорска и петербуржцев с днем города, сообщили в Смольном.

Беглов напомнил, что в 2021 году отмечается 472-я годовщина с первого упоминания в летописи местечка Терийоки. 73 года назад город переименовали в Зеленогорск. Губернатор назвал его одним из самых живописных пригородов Петербурга и "крупнейшей здравницей Северо-Запада". Он отметил, что сюда "едут за энергией и вдохновением, которое дарит уникальная природа побережья Финского залива".

По словам Беглова, в последние годы в Зеленогорске реконструированы дороги, введена детская поликлиника. На стадионе "Спартак" создано современное поле для тренировок юных футболистов, благоустраивается "золотой" пляж. В ближайшее время планируется построить Дом детского творчества и киноконцертного комплекса.

Жители Зеленогорска делают все, чтобы он оставался чистым, красивым и гостеприимным, заявил Беглов. Он пожелал всем благополучия, оптимизма и новых свершений.

 

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