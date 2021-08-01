В Москве умер пришедший работать в МГУ ещё при Сталине глава факультета журналистики Засурский

В возрасте 91 года ушёл из жизни президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясен Засурский, известили ТАСС в вузе.

"Ясен Николаевич пришел работать в Московский университет еще при Сталине. В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов - от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным", - поделились мнением о Засурском представители пресс-службы вуза.

Причина смерти журналиста не уточняется.

Засурский - коренной москвич, родился в столице 29 октября 1929 года. Имеет степень доктора филологических наук, является профессором МГУ. Деканом факультета журналистики был с 1965 по 2007 год, после стал его президентом. Засурскому присвоено звание заслуженного журналиста РФ.