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Новости 11:45

COVID-19 подтвердился у более 22 тысяч россиян, из них 1911 - петербуржцы

фото ЗакС политика COVID-19 подтвердился у более 22 тысяч россиян, из них 1911 - петербуржцы

Суточная коронавирусная статистика в РФ пополнилась 22 804 новыми случаями заболевания, проинформировали в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день с начала пандемии инфекция была официально диагностирована у 6 288 677 россиян.

Лидирует по уровню распространения COVID-19 по-прежнему Москва, где выявлено 2484 заражённых. К столице "подбирается" Петербург: здесь зафиксировано 1911 новых случаев. Третья строчка - у Московской области (1658). За ней идут Нижегородская область (535) и Свердловская область (520).

За последние 24 часа инфекция унесла жизни ещё 789 пациентов. Общее количество жертв вируса подобралось к отметке 159 352.

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