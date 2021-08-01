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Новости 12:17

Беглов поздравил Ленобласть с 94-м днём рождения

фото ЗакС политика Беглов поздравил Ленобласть с 94-м днём рождения

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил со словами поздравления по случаю 94 лет со дня образования Ленинградской области. Стенограмма обращения губернатора опубликована на сайте Смольного.

Для начала Беглов вспомнил о боевых и промышленных заслугах 47 региона в Великой отечественной войне.

"Нас связывает общее прошлое, настоящее и будущее. Мы вместе прошли через военные испытания. В нашей памяти - подвиг воинов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей блокадного города, партизан и подпольщиков. Мы помним Лужский рубеж, освобождение Тихвина, Дорогу Жизни. Не менее значим трудовой подвиг военного поколения. В самые короткие сроки с Волховской ГЭС был проложен кабель в блокадный Ленинград. Менее чем за три недели на узком участке берега Ладожского озера построена железнодорожная ветка", - обращается к историческим данным Беглов.

Резюмируя, петербургский глава отметил тесную агломерацию двух регионов, уточнив, что совокупно в них проживает порядка 7,5 млн человек. Петербург и область активно реализуют совместные проекты - трудовые, транспортные, социальные, экологические.

"В трудное время мы выступили как единое целое в борьбе с пандемией. Каждый житель города и области получал и получает необходимую медицинскую помощь вне зависимости от регистрации. Мы радуемся успехам Ленинградской области, поддерживаем её во всех проектах и начинаниях", - подытожил поздравление Беглов.

Напомним, что в текущем году из-за сложной эпидемической обстановки Ленобласть отмечает 94-й день рождения в формате онлайн.

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