"Многие петербуржцы ждали": В Северную столицу поставили почти 92 тысяч доз "Спутника Лайт"

На баланс фармацевтической базы Петербурга прибыла 91 800 доз отечественной вакцины "Спутник Лайт", оповестили в Смольном.

Вакцина, напомним, является однокомпанентной и рекомендуется гражданам, переболевшим COVID-19. Впрочем, по желанию привиться ей могут все желающие от 18 до 60 лет.

В Смольном представили также обновленные данные по количеству вакцинированных петербуржцев: так, по состоянию на 31 июля в городе на Неве привился 1 328 491 человек. Из них чуть более 1 млн уже завершили полный курс. "Спутник лайтом" укололся 2 371 горожанин.

"Многие петербуржцы ждали "Спутник лайт". Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел. Она востребована у тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на большие сроки между прививками двумя компонентами", - высказался по случаю петербургский губернатор Александр Беглов.

Для горожан доступны 146 прививочных точек и 39 мобильных пунктов.