России предрекают ещё три года борьбы с пандемией COVID-19

Пандемия коронавируса не закончится в течение ближайших трёх лет, поскольку у россиян крайне медленно формируется коллективный иммунитет к инфекции, прогнозирует замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперт предрёк новые эпидемические волны заболевания: следствие этому, опять же, - низкие показатели иммунизации населения. Плюс ко всему, подчёркивает Горелов, вирус постоянно мутирует.

"У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", - цитирует эпидемиолога РИА "Новости".

Напомним, впервые индийский штамм COVID-19 был зарегистрирован в РФ в октябре прошлого года. В дальнейшем у него классифицировали три подвида, один из которых, "дельта", вызывает у ученых наибольшие опасения ввиду своей высокой контагиозности и более быстрого "перетекания" в тяжелую форму инфекции.