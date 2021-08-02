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Беглов и Макаров поздравили петербургских десантников с днем ВДВ

фото ЗакС политика Беглов и Макаров поздравили петербургских десантников с днем ВДВ

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск.

Беглов заявил, что десантники "не раз доказывали свою незаменимость", и страна гордится "военной элитой". Он напомнил, что в Ленинградском военном округе был создан первый авиамотодесантный отряд, а "отец ВДВ", командующий Василий Маргелов, воевал на Ленинградском фронте. Беглов пожелал всем связанным с войсками ВДВ крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в службе.

Макаров, в свою очередь, заявил, что десантники "стояли на страже интересов национальной безопасности, проявляли мужество и героическую самоотверженность" в ряде горячих точек, более 400 служащих удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России. Спикер пожелал личному составу и ветеранам-десантникам силы духа, здоровья, мира и успехов в службе.

День ВДВ отмечается ежегодно 2 августа.

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