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Муниципал 12:59

Во дворе на улице Марата нашли дореволюционное мощение

фото ЗакС политика Во дворе на улице Марата нашли дореволюционное мощение

В Центральном районе Петербурга в ходе работ по благоустройству одного из дворов обнаружили крупный участкок исторической кладки, рассказали в петербургском отделении ВООПИиК.

По словам градозащитников, крупный цельный участок дореволюционного мощения во дворе дома 46 по улице Марата. Там по заказу МО "Владимирский округ" вместо асфальта по проекту укладывают тротуарную плитку. Кладка хорошо сохранилась под слоями асфальта. Находка заинтересовала как градозащитников, так и муниципальных депутатов: по словам представителей ВООПИиК, последние помогли в расчистке. 

Градозащитники считают, что обнаружение мощения в дворах исторического центра требует пересмотра методики ведения работ. По их мнению, лучше укладывать асфальт, поскольку это, в отличие от укладки тротуарной плитки, не требует сильного заглубления в грунт.

Ранее мощеные исторические участки петербуржцы находили во дворах на Петроградке и в том же Центральном районе, в Дмитровском переулке. 

 

фото: СПб ВООПИиК

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