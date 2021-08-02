Циклон Guido принесет в Петербург шторм и почти месячную норму осадков за несколько часов

ГУП "Водоканал" готовится к тому, что в Петербурге 2 августа выпадет более 80% месячной нормы осадков. К дежурству приготовилась 71 бригада, которая призвана обеспечить бесперебойную работу системы водоотведения во время вечерних и ночных ливней.

По данным Северо-Западного УГМС, 2 августа с 17:00 в Петербурге пройдут ливневые дожди с порывистым ветром, и месячная норма осадков прольется за несколько часов. Ожидаются дожди и в ночь на 3 августа. Температура воздуха составит до +21 градуса.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что на западной части Европейской России бушует циклон Guido. В эпицентре оказались Псковская область, западная часть Ленинградской, Тверской и Новгородской областей, а также север Смоленской. Порывы ветра могут достигнуть 25 м/с.