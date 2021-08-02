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Новости 17:07

Из Апраксина двора "попросят" арендаторов

фото ЗакС политика Из Апраксина двора "попросят" арендаторов

До конца сентября всех арендаторов Апраксина двора обязали передать помещения учреждению АРИК, которое напрямую подчиняется комитету имущественных отношений, передает "Деловой Петербург". Договор с АО "Апраксин двор" у Смольного истек еще в июне. Пока ФАС не позволила заключить новый контракт, усмотрев в таком сотрудничестве нарушение конкуренции.

Речь идет о 66 договорах и занятой арендаторами суммарной площади в 20 тысяч квадратных метров. Все предприниматели уже получили предписания о выселении.

"С учётом всех бюрократических издержек это (переоформление - прим. ЗАКС.Ру) займёт от 3 месяцев до полугода. Потом ГБУ должно будет по каждому из помещений объявить торги. С учётом того, что чисто физически выставить сразу все 20 тыс. м2 будет сложно, это займёт ещё какое–то время. Таким образом, от полугода до года часть помещений формально будет пустовать", - пояснил глава АБ "Качкин и партнёры" Дмитрий Некрестьянов.

Чиновники рассматривают проект комплексного преобразования территории вещевого рынка. Стратегическим инвестором этого проекта выступает ООО "Инвестиционно–строительная компания Апраксин двор" (входит в группу "КЦ Питер").

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