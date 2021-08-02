Дом Спиридонова на Фурштатской реконструируют под апартаменты для "дочки" "Газпрома"

Историческое здание особняка Спиридонова на Фурштатской улице, находящееся по соседству с Таврическим садом, планирует приспособить под апартаменты подведомственная "Газпрому" компания, передает "Деловой Петербург". Сегодня в здании, которым в течение двух последних лет владеет "Газпром Инвест РТК", располагается дворец торжественных регистраций рождения "Малютка".

По проекту, жить в апартаментах смогут до пяти человек, значительная часть здания будет отдана под приемы гостей. Как пишет издание, ссылаясь на комментарии экспертов, обустраивать дом-памятник могут под нужды главы "Газпрома" Алексея Миллера. Отмечается, что отделочные работы одного квадратного метра в нем могут быть оценены 300 тысяч рублей.

Дом Николая Спиридонова на Фурштатской, 60 входит в реестр региональных памятников КГИОП. Построенный до революции в начале века, в 1990 году он серьезно пострадал от пожара. Жилым здание перестало быть в 2015 году.