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Новости 18:40

В комздраве рассказали об 1,7% заболевших после второго укола от коронавируса

фото ЗакС политика В комздраве рассказали об 1,7% заболевших после второго укола от коронавируса

Чиновники из петербургского комитета по здравоохранению официально ответили на запрос депутата Бориса Вишневского, интересовавшегося статистикой заболеваемости коронавирусом среди уже привившихся горожан. Полученные данные он воспринял позитивно: из 860 тысяч жителей, прошедших через обе инъекции, заболели только 14,6 тысяч, то есть 1,7%.

Почему я доверяю этим цифрам? Потому, что месяц назад по моей просьбе в одной из крупных больниц Петербурга провели такой же подсчет. И только около 2% лежавших у них больных ковидом были вакцинированы", - пишет парламентарий в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на медиков, Вишневский отмечает, что в таких случаях болезнь протекает куда более мягко и что после вакцинации почти невозможно попасть в реанимацию.

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