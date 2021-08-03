Бывший начальник УМВД по Камчатке задержан по подозрению в получении взятки

Бывшего главу управления МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в СК РФ.

О задержании Киселева рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. 3 августа он представил личному составу камчатского УМВД нового начальника, Ивана Кокухина. Колокольцев рассказал, что "стала поступать информация о злоупотреблениях по службе" Киселева, руководство МВД решило его уволить, и теперь дальнейшую судьбу экс-начальника "будут определять следственные и судебные органы".

По версии следствия, Киселев в июле 2020 года получил от предпринимателя через посредников 2 млн рублей в обмен на то, чтобы его подчиненные скрыли факт изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте и предъявить обвинения по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).