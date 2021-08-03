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Гендиректор "Метростроя" Каргин отказался приостанавливать свою работу

фото ЗакС политика Гендиректор "Метростроя" Каргин отказался приостанавливать свою работу

Генеральный директор "Метростроя" Иван Каргин не согласился со своим временным отстранением от работы. Об этом он заявил в письме председателю совета директоров компании Александру Герману, как стало известно ЗАКС.Ру.

Герман накануне сообщил, что Каргин временно отстранен от должности из-за отсутствия у него доступа к государственной тайне. Уведомление об этом он направил руководителю организации. Согласно Уставу "Метростроя", наличие оформленного по закону такого допуска - обязательное условие для избрания на должность гендиректора, если предусматривается допуск к гостайне.

В письме Каргин напомнил, что решения о работе и назначении руководителя компании принимает собрание акционеров. В данном же случае в уведомлении речи о решении акционеров не идет, отметил гендиректор "Метростроя". Он заявил, что в компетенции председателя совета директоров не входит отстранение главы компании от должности. 

Каргин добавил, что за все время работы у него ни разу не попросили документы о допуске к гостайне. И с самой государственной тайной он не работал, заявил гендиректор компании:

"За весь период исполнения своих должностных обязанностей Генерального директора я не работал и не работаю со сведениями, составляющими государственную тайну. <...> Кроме того, моя кандидатура на предмет соответствия требованиям должности генерального директора Общества рассмотрена общим собрание акционеров, которым принято решение о моем соответствии, что также исключает обоснованность Вашего решения. Более того, до принятия, оспариваемого мною решения у меня не запрашивались документы, подтверждающие наличие, либо отсутствие допуска к государственной тайне, а соответственно решение об отстранении от работы принято без объективного документального подтверждения". 

В пресс-службе "Метростроя" ЗАКС.Ру подтвердили, что Каргин продолжает работать: 

- Уведомление не несет в себе никакой юридической силы. Сегодня, мы считаем, абсолютно на легальных основаниях Иван Николаевич [Каргин] исполняет дальше свои обязанности.

Подобные решения об отстранении должны принимать акционеры, отметили в пресс-службе. Там же добавили, что компания считает необходимым продолжать свою работу, "надеяться на лучшее и делать то, что от них зависит". 

Напомним, в конце августа должно состояться очередное заседание по делу о банкротстве "Метростроя". Администрация Петербурга и группа ВТБ тем временем уже создала свою компанию по строительству подземки - "Метрострой Северной столицы". Губернатор Александр Беглов в мае заявил, что необходимость в новой организации возникла из-за неконструктивной позиции владельцев "Метростроя".   

София Саттарова

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