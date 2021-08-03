Гендиректор "Метростроя" Каргин отказался приостанавливать свою работу

Генеральный директор "Метростроя" Иван Каргин не согласился со своим временным отстранением от работы. Об этом он заявил в письме председателю совета директоров компании Александру Герману, как стало известно ЗАКС.Ру.

Герман накануне сообщил, что Каргин временно отстранен от должности из-за отсутствия у него доступа к государственной тайне. Уведомление об этом он направил руководителю организации. Согласно Уставу "Метростроя", наличие оформленного по закону такого допуска - обязательное условие для избрания на должность гендиректора, если предусматривается допуск к гостайне.

В письме Каргин напомнил, что решения о работе и назначении руководителя компании принимает собрание акционеров. В данном же случае в уведомлении речи о решении акционеров не идет, отметил гендиректор "Метростроя". Он заявил, что в компетенции председателя совета директоров не входит отстранение главы компании от должности.

Каргин добавил, что за все время работы у него ни разу не попросили документы о допуске к гостайне. И с самой государственной тайной он не работал, заявил гендиректор компании:

"За весь период исполнения своих должностных обязанностей Генерального директора я не работал и не работаю со сведениями, составляющими государственную тайну. <...> Кроме того, моя кандидатура на предмет соответствия требованиям должности генерального директора Общества рассмотрена общим собрание акционеров, которым принято решение о моем соответствии, что также исключает обоснованность Вашего решения. Более того, до принятия, оспариваемого мною решения у меня не запрашивались документы, подтверждающие наличие, либо отсутствие допуска к государственной тайне, а соответственно решение об отстранении от работы принято без объективного документального подтверждения".

В пресс-службе "Метростроя" ЗАКС.Ру подтвердили, что Каргин продолжает работать:

- Уведомление не несет в себе никакой юридической силы. Сегодня, мы считаем, абсолютно на легальных основаниях Иван Николаевич [Каргин] исполняет дальше свои обязанности.

Подобные решения об отстранении должны принимать акционеры, отметили в пресс-службе. Там же добавили, что компания считает необходимым продолжать свою работу, "надеяться на лучшее и делать то, что от них зависит".

Напомним, в конце августа должно состояться очередное заседание по делу о банкротстве "Метростроя". Администрация Петербурга и группа ВТБ тем временем уже создала свою компанию по строительству подземки - "Метрострой Северной столицы". Губернатор Александр Беглов в мае заявил, что необходимость в новой организации возникла из-за неконструктивной позиции владельцев "Метростроя".

София Саттарова