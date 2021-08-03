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Новости 15:37

Иванова поддержала идею непрофессионального парламента

фото ЗакС политика Иванова поддержала идею непрофессионального парламента

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Ирина Иванова согласна с тем, что городской парламент должен быть непрофессиональным. Об этом она заявила 3 августа во время круглого стола на тему бизнеса. 

По словам Ивановой, в законодательных органах нужны профессионалы - люди, которые знают свои сферы деятельности.

- Сейчас очень обсуждается в Telegram-каналах, что надо создать непрофессиональный парламент. Я считаю, что да. Я за это, потому что врач должен лечить людей, потому что бизнесмен должен знать, что происходит у него на производстве и должен внести эту лепту в Законодательное собрание, - считает депутат.

Она добавила, что парламентарий должен знать, какая поддержка и помощь нужны сейчас, а не завтра. Это и будет открытость власти, считает Иванова. 

Сейчас депутаты Законодательного собрания Петербурга официально трудоутсроены в парламенте и получают там зарплату. Непрофессиональный парламент предполагает отсутствие трудоустройства в нем для депутатов - они работают в разных сферах и периодически собираются для принятия законопроектов. 

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