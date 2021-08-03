           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:41

Из РГПУ им. Герцена ушел ректор, ранее становившийся фигурантом уголовного дела

фото ЗакС политика Из РГПУ им. Герцена ушел ректор, ранее становившийся фигурантом уголовного дела

Ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов оставил свою должность из-за того, что 1 августа закончилось действие подписанного с ним контракта, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу университета.

Исполняющим обязанности ректора министр просвещения Сергей Кравцов назначил доктора философских наук Василия Рабоша, который ранее трудился на посту заместителя ректора по работе с регионами.

Биография Богданова примечательна, в частности, тем, что в 2017 году на него завели уголовное дело о злоупотреблениях, которые, по версии следствия, принесли государству ущерб в размере 11,6 млн рублей. Дело, имевшее отношение еще к его работе в СПбГУ, было закрыто в том же году.

Информагентство напоминает, что кандидатуру Богданова на посту ректора РГПУ четыре года назад  долго не могли согласовать в профильном министерстве. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru