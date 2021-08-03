Петербургские чиновники ликвидировали 37 точек, где незаконно продавали овощи

За две предыдущих недели сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом пресекли деятельность и закрыли 37 торговых точек, где нелегально реализовывалась сезонная сельскохозяйственная продукция - различные овощи, дыни и арбузы, передает пресс-служба городского правительства. Во время рейдов, коснувшихся Красносельского, Московского, Центрального, Фрунзенского, Невского, Курортного, Красногвардейского, Приморского и Выборгского районов, представителям комитета помогали коллеги из Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

"Правила уличной торговли должны соблюдать все предприниматели, которые хотят работать в нашем городе. Это вопрос не только здоровой конкуренции, но и безопасности наших горожан. В незаконных объектах часто нарушаются санитарные нормы. Проверки будут продолжены", - пообещал, комментируя итоги инспекций, губернатор Александр Беглов.

Ларьки и развалы демонтировали, а технику конфисковали, поместив на склад временного хранения.

фото: пресс-служба Смольного