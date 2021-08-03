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Петербургские чиновники ликвидировали 37 точек, где незаконно продавали овощи

фото ЗакС политика Петербургские чиновники ликвидировали 37 точек, где незаконно продавали овощи

За две предыдущих недели сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом пресекли деятельность и закрыли 37 торговых точек, где нелегально реализовывалась сезонная сельскохозяйственная продукция - различные овощи, дыни и арбузы, передает пресс-служба городского правительства. Во время рейдов, коснувшихся Красносельского, Московского, Центрального, Фрунзенского, Невского, Курортного, Красногвардейского, Приморского и Выборгского районов, представителям комитета помогали коллеги из Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

"Правила уличной торговли должны соблюдать все предприниматели, которые хотят работать в нашем городе. Это вопрос не только здоровой конкуренции, но и безопасности наших горожан. В незаконных объектах часто нарушаются санитарные нормы. Проверки будут продолжены", - пообещал, комментируя итоги инспекций, губернатор Александр Беглов.

Ларьки и развалы демонтировали, а технику конфисковали, поместив на склад временного хранения.

фото: пресс-служба Смольного

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