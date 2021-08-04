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Водитель маршрутки в Петербурге отказывался везти программиста с ДЦП из списка Forbes

фото ЗакС политика Водитель маршрутки в Петербурге отказывался везти программиста с ДЦП из списка Forbes

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов в своем Instagram рассказал, что водитель маршрутки отказывался его везти, несмотря на начавшийся ливень.

Бакаидов рассказал, что водитель с порога потребовал, чтобы тот ушел, сказав, что он его не повезет. По словам программиста, подобное с ним случилось впервые за три года. Уже отъехав от остановки до светофора, водитель открыл дверь и снова потребовал от Бакаидова выйти из маршрутки, хотя на улице шел ливень, и не продолжил движение на зеленый свет.

"Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой в наколках, идет к водителю, я думаю: "ща убивать будет". Спрашивает: "Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай". Водитель отвечает: "Нет шайтан не повезу, он не знает куда едет, нет, мне не надо". Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали", — написал Бакаидов.

Программист поблагодарил вступившегося за него мужчину. Дальнейший путь, по его словам, был очень беспокойным из-за того, что водитель постоянно оборачивался и жаловался своим товарищам. 

"Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить", — заключил Бакаидов.

Иван Бакаидов — 21-летний программист с ДЦП. Он работает над созданием программ, которые позволяют людям с проблемами речи общаться с окружающими. Бакаидов включен в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes.

 

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