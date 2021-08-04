В России выявили еще 22,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1,9 тысяч

В России за последние сутки выявлено 22 589 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии во всех регионах России на 4 августа зафиксировано 6 356 784 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 161 715 россиян, 790 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 1 906 человек, заболеваемость в городе изо дня в день идет на снижение. По данным штаба, всего с марта 2020 года в городе зарегистрировано 536 367 случаев заболевания. Число умерших от инфекции в Петербурге увеличилось на 54, по официальным данным, от болезни скончался 19 481 горожанин.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 502 человека. В Подмосковье — 1 517.