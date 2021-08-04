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Новости 14:53

Более 600 пассажиров без масок поймали в транспорте Петербурга в июле

фото ЗакС политика Более 600 пассажиров без масок поймали в транспорте Петербурга в июле

Сотрудники комитета по транспорту в ходе рейдов в общественном транспорте Петербурга в июле составили более 600 актов в отношении пассажиров, которые не носят маски, сообщили в Смольном.

С 1 по 31 июля чиновники комтранса организовали порядка 60 проверок соблюдения масочного режима в свете эпидемии коронавируса. В итоге 397 протоколов составили на пассажиров метрополитена, которые были без масок, еще 266 - на пассажиров наземного транспорта. 

Всего с того момента, как в Петербурге был введен режим обязательного ношения масок, было составлено 3 293 протокола из-за их отсутствия. 2 044 из них - в метро, 1 249 - в наземном транспорте. Все эти документы направляются в комитет по вопросам законности. Нарушителей штрафуют на четыре тысячи по ст. 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", при повторном нарушении - на пять тысяч. 

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